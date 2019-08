L’ultimo nome accostato alla Fiorentina è quello di Layvin Kurzawa del PSG. Lo ha fatto L’Equipe, prestigioso quotidiano francese. Terzino sinistro, all’occorrenza esterno sulla linea dei centrocampisti, Kurzawa potrebbe lasciare il club attuale. Il prezzo del cartellino è di circa 15 milioni ad oggi. Il West Ham e la Fiorentina hanno chiesto informazioni su di lui, così come il Tottenham. Il giocatore cercherà di rilanciarsi al PSG altrimenti prenderà in considerazione altre soluzioni: inizialmente era scettico sull’approdo in Italia ma le cose potrebbero cambiare, secondo il quotidiano francese. Inoltre il contratto del giocatore scadrà nel giugno 2020 e da gennaio sarà libero di accordarsi con chi vorrà.