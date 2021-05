L’Empoli vuole il rinnovo del prestito di Terzic, la Fiorentina verso l’ok

Il presidente degli azzurri, Fabrizio Corsi, vuol trattenere anche in Serie A il terzino serbo

Secondo empolichannel.it una delle priorità nell'immediato del presidente del club azzurro, Fabrizio Corsi, neopromosso in Serie A, sarà quella di confermare anche in vista del prossimo campionato la presenza in rosa del terzino mancino Aleksa Terzic, di proprietà della Fiorentina. Il serbo, ultimo acquisto della gestione-Corvino prima dell'arrivo di Rocco Commisso, era andato ad Empoli per giocare con continuità la scorsa estate, insieme all'altro viola Szymon Zurkowski. Per il portale dedicato alle vicende dell'Empoli, l'accordo con la Fiorentina può essere trovato in breve tempo per il rinnovo del prestito.