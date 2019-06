E’ folta la concorrenza per Manuel Lazzari (SCHEDA TECNICA). Oltre alla Fiorentina e all’Atalanta, c’è soprattutto la Lazio. Come scrive il Corriere dello Sport, la trattativa che dovrebbe portare l’esterno della Spal alla corte di Inzaghi non è, però, ancora partita. Il club biancoceleste ritiene troppo alta la valutazione che la società emiliana fa per il classe 1993: 15 milioni di euro. Fiorentina e Atalanta restano in attesa.