Anche la Lazio pensa a Marash Kumbulla (SCHEDA). Come riporta Il Messaggero i biancocelesti sono ormai sicuri della partecipazione alla prossima Champions League e il presidente Lotito sta preparando già i colpi in entrata per la stagione che verrà, tra cui il classe 2000 dell’Hellas Verona che piace anche alla Fiorentina ma costa caro.