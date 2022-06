Lazio, Sarri rinnova: biancocelesti interessati a Saponara

Il ricongiungimento è possibile

Saponara e Sarri, una vecchia storia d'amore che parte da Empoli e che potrebbe portare il centrocampista offensivo di nuovo da colui che lo ha lanciato: La Nazione scrive che il rinnovo del contratto del toscano con la Lazio potrebbe spingere il club di Lotito a proporre un ingaggio a Saponara, al momento in scadenza e in attesa della convocazione per discutere il rinnovo con la Fiorentina.