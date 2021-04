Lazio-Inzaghi, colpo di scena in vista? Il rinnovo ancora non arriva

La firma del tecnico biancoceleste sul nuovo contratto appariva come una formalità ed invece...

Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola stamani, quello del rinnovo tra Simone Inzaghi e la Lazio è un capitolo ancora tutto da scrivere. La firma sul nuovo contratto del mister emiliano sembrava qualche mese fa solo una formalità e invece ancora non è arrivata. La trattativa, scrive il quotidiano, va avanti da mesi e adesso ogni scenario è possibile. Sulla panchina biancoceleste dal 2016, Inzaghi a questo punto può restare o andar via dalla Capitale: in questo caso sarebbero diverse le società interessate, tra cui la Fiorentina.