L’avventura in Bundesliga di Piatek non decolla: i numeri dell’attaccante polacco

L’indiscrezione è stata lanciata oggi da Luca Calamai, giornalista de La Gazzetta dello Sport (LEGGI): la Fiorentina pensa ancora a Krzysztof Piatek, attaccante polacco attualmente in forza all’Herta Berlino (Bundesliga) dopo le esperienze italiane con le magli di Genoa e Milan. Una stagione 2019/2020, quella di Piatek, sicuramente non esaltante fino ad ora. Se la prima parte di campionato con la maglia rossonera non è stata certo da ricordare, l’inizio del 2020 in Germania è stato segnato da più bassi che alti: CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI I NUMERI LE STATISTICHE AGGIORNATE DI PIATEK.