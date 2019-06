Laurini al Parma, ci siamo: Fiorentina pronta a liberarlo a zero

Secondo quanto riporta tuttomercatoweb, il Parma ha fatto uno scatto importante per quanto riguarda il mercato in entrata, col ds Faggiano che si è portato avanti per Vincent Laurini. C’è l’accordo con l’esterno destro francese, il quale si libererà a zero dalla Fiorentina per poi firmare un triennale con il club ducale. COMMISSO ANNUNCIA: “CHIESA RESTA AL 99%”