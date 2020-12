L’attacco non segna, a gennaio assalto a Caicedo. La chiave può essere Pedro

Un attacco sterile, che fatica a segnare e proporre trame credibili in fase offensiva, a cui presto la società viola potrebbe porre rimedio. Come scrive Calciomercato.com, per gennaio sta prendendo sempre più corpo l’idea di portare a Firenze l’attaccante della Lazio Felipe Caicedo. L’ecuadoriano – che ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2021 – costa 5 milioni ed è pronto ad accettare un contratto fino al 2023 da 2,5 milioni di euro.

Come scrive il portale, la chiave che può sbloccare l’affare a gennaio è l’eventuale riscatto del brasiliano Pedro da parte del Flamengo, fissato a 14 milioni più 2 di bonus. La prossima settimana la Fiorentina riceverà la risposta dei rossoneri per l’attaccante, che ha già un accordo fino al 2025 con il club di Rio de Janeiro. Non solo, Pedro piace anche al Porto e la società di Rocco Commisso punta alla “plusvalenza” dopo l’arrivo un anno fa per 11 milioni e un’avventura mai decollata. Inoltre la Fiorentina, tolto l’obbligo di riscatto per Cutrone, risparmierà altri 16 milioni: per gennaio dunque, all in sulla punta, all in su Caicedo.

Ore decisive per Pedro, attesa la scelta del Flamengo: le cifre dell’operazione