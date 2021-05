L’Atletico fa sul serio per De Paul. L’Udinese per ora resiste

La Fiorentina lo ha seguito a lungo, ora l'Atletico può affondare: Rodrigo De Paul può lasciare Udine questa estate

Come scrive Gianlucadimarzio.com, i colchoneros hanno formulato la prima offerta: 20 milioni cash più Nehuén Perez come contropartita, difensore centrale argentino classe 2000, nell’ultimo anno in prestito al Granada che con Simeone non ha mai debuttato. L'Udinese al momento chiede una cifra più alta, ma la trattativa potrebbe entrare nel vivo da un momento all'altro visti i buoni rapporti tra Giampaolo Pozzo e Miguel Gil, Ad dell'Atletico.