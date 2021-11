L’Arsenal si guarda intorno, pronta l’alternativa a Vlahovic: è un obiettivo viola

Le ultime sul mercato degli attaccanti

La forte concorrenza per Vlahovic, con Juventus e Tottenham in prima linea, fa sì che l'Arsenal sia costretta a guardarsi per trovare un'alternativa all'acquisto del centravanti viola. Questo quanto troviamo scritto su The Sun, noto giornale inglese. Lo stesso quotidiano spiega come per questo motivo nel mirino dei Gunnersi sia finito un altro attaccante serbo (cercato anche dalla Fiorentina) trattasi di Luka Jovic.