Non solo La Nazione. Anche il Corriere Fiorentino scrive di un presunto mister X. Con un differenza. Per la prima il giocatore proviene da una squadra di Madrid. Per il secondo dall’Est Europa, dove i viola starebbero seguendo il profilo di un giovane centrocampista già protagonista in Champions League. Il nome è top secret, tenuto segreto per non alimentare la già ricca concorrenza.