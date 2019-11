La Roma pensa a Castrovilli per rinforzare il centrocampo, muro viola

Secondo quanto riportato da il quotidiano Il Romanista, la Roma avrebbe messo nel mirino Gaetano Castrovilli. Il giovane centrocampista gigliato, fresco di esordio con la nazionale maggiore, sarebbe ritenuto la pedina perfetta per il futuro della mediana giallorossa. Il prezzo del cartellino, grazie alle numerose ottime prestazioni, sta lievitando ma è atteso quantomeno un sondaggio da parte degli uomini di mercato di Pallotta. Per favorire la buona riuscita dell’affare, potrebbe essere inserito come contropartita tecnica Alessio Riccardi (La Scheda), protagonista nell’europeo under 19.