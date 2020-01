La Roma cerca il vice Dzeko: Vlahovic nel mirino, ma dipende da un ex viola

La Roma guarda in casa Fiorentina per rinforzarsi. Nel mirino non ci sarebbe solo Gaetano Castrovilli, ma anche Dusan Vlahovic. Come riporta ilromanista.eu, se il club giallorosso riuscisse a piazza Nikola Kalinic con il consenso dell’Atletico Madrid, potrebbe fiondarsi sul serbo, individuato come vice Dzeko. Difficile, però, che il croato lasci la capitale a gennaio. Sull’ex viola c’è solo il Bordeaux che vorrebbe che la Roma contribuisse all’ingaggio del giocatore (un milione e duecentomila euro netti fino a giugno). A queste condizioni, Kalinic rimane in Italia, con il discorso Vlahovic rimandato a giugno.