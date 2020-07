La meteora ex Juve rivela: “Voglio tornare in Italia. Avevo l’accordo con la Fiorentina, poi…”

Vi ricordate di Eljero Elia? La meteora dellaex Juventus che nel 2011/2012 riuscì a collezionare appena 4 presenze in campionato, oggi gioca in Turchia, nel Başakşehir. La sua volontà per il futuro è chiara: provare a rimettersi in gioco a 33 anni in un campionato di livello. “Voglio tornare in Serie A e far vedere a tutti chi sono – ha dichiarato l’esterno d’attacco olandese classe ’87 a gianlucadimarzio.com – alla Juve ero troppo giovane, non ho avuto pazienza.

Mi volevano Samp e Fiorentina – continua Elia – trovai subito l’accordo, ma Feyenoord e Werder Brema (club nei quali Elia ha militato rispettivamente dal 2015 al 2017 e dal 2012 al 2014, ndr) chiedevano troppi soldi e non mi lasciarono andare. Ora voglio vincere il titolo con l’Istanbul e fare bene in Europa League, poi sarò libero di scegliere dove andare. Il mio agente sta parlando con alcuni club italiani, ma non posso dire nulla”.

