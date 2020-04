La Juve intanto pensa al mercato: la priorità è Ferran Torres, ma Chiesa…

Secondo tuttomercatoweb.com, la priorità della Juventus nel prossimo mercato sarà quella di rinforzare gli esterni offensivi. In tal senso, il primo obiettivo è rappresentato da Ferran Torres del Valencia, un classe 2000 fortissimo in scadenza di contratto nel giugno 2021. Ma se la concorrenza – agguerrita, visto che si parla di Real e Atletico Madrid, ma anche Liverpool e Borussia Dortmund – fosse insormontabile, i bianconeri punterebbero tutto, nuovamente, su Federico Chiesa. Questo, nonostante proprio in questi giorni sia Commisso che Barone abbiano ribadito la volontà di tenere a Firenze i giocatori più forti della rosa.