Pirlo e la Juve pronti a contendere ai Viola due obiettivi per la mediana

Andrea Pirlo è pronto a iniziare la sua avventura in sella alla Juventus. Il club bianconero è deciso a fornire al neo tecnico una squadra ancor più competitiva di quella scesa in campo quest’anno, agli ordini di Sarri. Il reparto maggiormente perfettibile è stato individuato nel centrocampo. Fra gli obiettivi – riporta Tuttosport – il mirino è puntato su Manuel Locatelli (SCHEDA) del Sassuolo. L’alternativa sarebbe invece Rodrigo De Paul (SCHEDA) dell’Udinese. Entrambi sono stati accostati nel recente passato alla maglia viola, in particolare l’ex Milan (LEGGI).

TUTTE LE TRATTATIVE DI MERCATO DEI VIOLA