La Juve cerca fondi. Kulusevski possibile sacrificato per arrivare a Vlahovic

Riflessioni in corso in casa Juve per quel che riguarda il mercato

Continua imperterrito il corteggiamento della Juventus nei confronti di Dusan Vlahovic. Tuttavia, l'eventuale trattativa per portare il serbo a Torino è davvero ostica, a maggior ragione a gennaio. I bianconeri, infatti, non vivono un momento felicissimo dal punto di vista finanziario. Ecco perché, come racconta La Stampa in edicola stamani, alla Continassa si ragiona sulla possibilità di cedere Dejan Kulusevski. Per lo svedese non mancano gli estimatori e Cherubini sta meditando sulla sua cessione per poter finanziare il colpo in attacco. I nomi sono quelli di Dusan Vlahovic e, in rialzo, Gianluca Scamacca.