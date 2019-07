La Fiorentina vuole capire le intenzioni di Baselli. Tonali, richiesta monstre di Cellino

La Fiorentina è alla ricerca anche di un centrocampista. Come scrive La Nazione, il club viola vuole capire le intenzioni di Daniele Baselli (SCHEDA). Il Torino che potrebbe mettersi al tavolo e ascoltare le proposte viola. Il contratto del centrocampista centrale scade nel 2022 e su di lui ci sarebbe anche il Milan. Forse un’azione di disturbo, anche se i rossoneri non hanno mai veramente affondato il colpo. Su Tonali (SCHEDA), intanto, Cellino sta facendo la voce grossa. Ma con chiunque. Il presidente del Brescia ha fissato il prezzo: 35 milioni. Cifra che ha spaventato tutte le pretendenti, anche se la Fiorentina non si rassegna.