La Fiorentina su Cutrone: ecco la proposta al Wolverhampton

La Fiorentina cercherà di rinforzare l’attacco a gennaio. In tal senso attenzione a Patrick Cutrone del Wolverhampton (SCHEDA). Come si legge su Tuttosport, Daniele Pradè è già volato in Inghilterra per intavolare la trattativa. Il direttore sportivo vorrebbe proporre alla squadra inglese il prestito con diritto di riscatto. Il giocatore vorrebbe tornare in Italia per giocarsi le chance di andare all’Europe. La concorrenza non manca perché sull’ex Milan c’è anche il Torino.

