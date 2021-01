La Fiorentina (ri)pensa ad un difensore del Brescia: le ultime

Andrea Cistana torna in orbita viola? Il difensore del Brescia (qui la scheda), impegnato con le Rondinelle nel campionato cadetto, era già stato seguito dal club gigliato nel recente passato, ma adesso pare che sia rientrato tra gli obiettivi papabili. Oggi, infatti, come racconta Sportitalia, il procuratore del centrale bresciano, Beppe Galli, era presente al centro sportivo “Davide Astori”. Un segnale preciso per una ripresa delle trattative o solo una coincidenza?