La Fiorentina punta su Torreira, ma c’è distanza tra domanda dell’Arsenal e offerta

La Fiorentina cerca, oltre che un attaccante, anche un regista per la prossima stagione. Occhi puntati su Lucas Torreira (SCHEDA). L’incrocio fra domanda dell’Arsenal e offerta – scrive La Nazione – rimane segnato da una differenza economica importante. Anche in questo caso Pradè sta prendendo il tempo giusto per tentare di portare il discorso su un altro piano, costruendo così per Fiorentina una preziosa opportunità di mercato a livello tecnico ed economico.

TUTTE LE NOTIZIE DI MERCATO SULLA FIORENTINA