La Fiorentina punta Agustin Alvarez, ma c’è concorrenza. Gli altri nomi

Nel casting per l'attacco viola resta forte la candidatura di Augustin Alvarez, giovane punta del Penarol. Le ultime

L'interesse della Serie A per il ragazzo è concreto e anche il costo (15 milioni) potrebbe essere accessibile visto il pedigree: 23 reti in 40 partite. Il biglietto da visita della stagione che va concludendosi. La strategia potrebbe portare a un acquisto in questa sessione di gennaio per lasciare il ragazzo in prestito fino all'estate in Uruguay. Gli altri nomi sul quotidiano portano a Gianluca Scamacca del Sassuolo (SCHEDA) e anche a Felipe Caicedo del Genoa (SCHEDA), vecchio pallino viola ma oggi decisamente lontano dalle migliori prestazioni.