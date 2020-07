La Fiorentina non molla Thuram, il Milan insiste per Vlahovic. Gotze…

La Fiorentina – scrive La Nazione – non molla Marcus Thuram (SCHEDA), anche se il Borussia Monchengladbach non vuole disfarsi del giovane. Questo non ha scoraggiato la Fiorentina che continua a seguire il figlio di Lilian con una certa insistenza, convinta alla fine di poter strappare il sì definitivo del club guidato in panchina da Marco Rose, uno dei principali estimatori dell’attaccante.

Vlahovic-Milan

Il Milan fa sul serio per Vlahovic. L’idea di formare una coppia offensiva giovane e di talento, aspettando le decisioni che deciderà di prendere Ibra, intriga i rossoneri. Anche se per arrivare a formare il tandem Rebic-Vlahovic è necessario avere risorse importanti per riscattare Rebic dall’Eintracht (soldi che entrano anche nella casse della Fiorentina) e prendere il giovane viola.

Gotze

Una scommessa. Eppure in società c’è chi sarebbe disposto a correre il rischio e provare a rigenerare un giocatore che fino a un paio di stagioni fa era considerato alla stregua dei grandi campioni. Di certo non è al momento la strada principale per risolvere i problemi offensivi viola.

LA SCHEDA DI MARIO GOTZE