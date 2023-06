La Fiorentina guarda in Serbia per rinforzare il centrocampo: il nome

Secondo quanto riporta il giornalista sportivo del The Guardian Ed Aarons, i dirigenti viola avrebbero messo gli occhi su un talento che gioca in Serbia, Kings Kangwa

La Fiorentina si guarda intorno e non cerca solo nomi affermati. Infatti, la società viola vorrebbe puntare su profili giovani e di ottima prospettiva. Secondo quanto riporta il giornalista sportivo del The Guardian Ed Aarons, i dirigenti viola avrebbero messo gli occhi su un talento che gioca in Serbia, Kings Kangwa. Il centrocampista, zambiano, è di proprietà della Stella Rossa. Il calciatore classe 1999 è seguito anche da Celtic, Lille e Montpellier, ma la squadra più interessata sembrerebbe il Nottingham Forest.