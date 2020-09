La Fiorentina guarda in casa Ascoli: piace un giovane centrocampista

Fra i giocatori che si sono messi maggiormente in luce nella prima amichevole del nuovo Ascoli targato Valerio Bertotto contro la Vis Pesaro c’è Andrea Franzolini, centrocampista classe 2003, autore del gol dei bianconeri pochi minuto dopo dal suo ingresso in campo. Il ragazzo potrebbe, però, lasciare le Marche nei prossimi giorni perché al centro del mercato. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TMW il 17enne piace molto alla Fiorentina, con il suo entourage che in settimana incontrerà la società del patron Pulcinelli per fare il punto della situazione.

