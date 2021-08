L'annuncio di ACF su Twitter, nuova pedina per Patrizia Panico

La Fiorentina Femminile tramite i propri canali ufficiali ha annunciato l'ingaggio di Darya Kravets. Il difensore di nazionalità ucraina arriva dallo Stade de Reims in cui ha collezionato 25 presenze ed una rete in due anni. In questo momento sta svolgendo i test fisici a Roccaporena in attesa del tesseramento.