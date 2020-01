La Fiorentina su Caprari: ecco l’offerta alla Sampdoria

Offerta della Fiorentina alla Sampdoria per l’attaccante Caprari (SCHEDA). Ecco cosa scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito:

La Fiorentina ha presentato alla Sampdoria un’offerta per Caprari: 1 milione di euro per il prestito e 6-7 milioni per l’obbligo di riscatto. Su Caprari, classe 1993, c’è anche il Sassuolo che sta lavorando da tempo sul giocatore: bisognerà dunque adesso vedere quale sarà la volontà dello stesso Caprari. Bisognerà inoltre capire se la Sampdoria accetterrà le proposte arrivate o chiederà cifre più alte per privarsi del giocatore.