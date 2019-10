La delusione di Lala: “Offerta concreta da parte della Fiorentina, ma i due club…”

Nel corso dell’intervista rilasciata a France Football, il terzino dello Strasburgo Kenny Lala ha parlato anche dell’offerta arrivata per lui in estate da parte della Fiorentina. Queste le sue parole: “Per me è stata un’estate difficile, c’era un’offerta concreta da parte della Fiorentina. Ho dato il via libera e spettava ai due club trovare un accordo, lo hanno fatto ma non è successo niente. Come con Oudin ero a casa, in silenzio. Mi chiedo se il treno passerà una seconda volta”. LA SCHEDA DEL GIOCATORE