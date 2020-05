Dalle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport si fa il punto riguardante la situazione di mercato di due difensori che nelle ultime settimane sono stati accostati alla Fiorentina, ossia Marash Kumbulla (20 anni, Verona) ed Andrea Cistana (23, Brescia) (LA SCHEDA SU TUTTITALENTI). La Rosea, pur non citando direttamente il club gigliato, elenca le pretendenti dei due giocatori. Per l’albanese dell’Hellas quando ci sarà il mercato esploderà una vera e propria asta, che vedrà come sua base di partenza 25 milioni. Kumbulla, infatti, è seguito sia da società della nostra Serie A, in primis Lazio, Inter e Napoli, ma anche da Everton, Manchester United, Tottenham, Lipsia ed Eintracht Francoforte. Più facile, allora, arrivare a Cistana, che prima del lockdown e dell’infortunio al tendine del ginocchio era in odore anche di Nazionale. Su di lui c’è il Cagliari e l’onnipresente Napoli.

SU TUTTITALENTI LE SCHEDE DEGLI OBIETTIVI VIOLA