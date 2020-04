Kumbulla, big europee e club italiani sul gioiello del Verona: c’è anche la Fiorentina

Tutte continuano a volere Marash Kumbulla (LA SCHEDA). Ma a che prezzo? La domanda è più che lecita ai tempi del Coronavirus, e se la pone anche l’Hellas Verona, che ha la fila fuori dalla porta per il centrale difensivo: stando al Corriere di Verona in Italia lo cercano Inter, Napoli e Fiorentina, all’estero Chelsea, Manchester United, Lipsia ed Eintracht Francoforte. E sempre il quotidiano locale parla di cifre: “ La valutazione di Kumbulla ha toccato i 30 milioni. Il prezzo calerà, perché di soldi ne gireranno di meno, ma non crollerà. […] Tra i 25 e 28 milioni: questa è la stima accreditata per il cartellino di Kumbulla”.