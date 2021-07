Koauyatè-Fiorentina, primi contatti con lo “zampino” di un ex viola

Il difensore del Metz è seguito da Luca Ariatti, ex capitano della Fiorentina

Arrivano aggiornamenti sulla pista Kouyatè per la Fiorentina, di cui si è vociferato negli ultimi giorni. Calciomercato.com riporta che il difensore maliano del Metz (SCHEDA) vorrebbe approdare in Serie A e alcuni club italiani hanno chiesto informazioni. Tra questi ci sarebbe appunto anche la Fiorentina che potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con Luca Ariatti, ex capitano viola nella stagione 2004-2005, che oggi cura gli interessi di "Kiki" in Italia. Qualche contatto esplorativo in tal senso c'è già stato.