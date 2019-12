Kalinic di nuovo in viola? Anche Montella dice “nì”

Le voci di un possibile ritorno di Nikola Kalinic alla Fiorentina non hanno riscontrato picchi di gradimento tra i tifosi viola, anzi. Il modo in cui il croato consumò l’addio due anni fa e il fatto che nel frattempo abbia collezionato solo panchine, non depongono a suo favore. E anche noi di Violanews.com ci siamo schierati contro un suo acquisto a gennaio. Oggi però al coro si è aggiunto un parere decisamente autorevole, per quanto non certo categorico: quello di Vincenzo Montella. “Che non si sia lasciato bene a Firenze è un dato di fatto e che non siano graditi i ritorni è un altro dato ne fatto. Anch’io ne so qualcosa” ha detto il tecnico su Kalinic (LEGGI TUTTO). Che a questo punto sembra un’ipotesi freddina.