Ex viola, Kalinic ad un passo dalla Roma: sostituirà Schick

Nikola Kalinic è già virtualmente della Roma. Da dopo Ferragosto ha l’accordo con la società giallorossa, il croato ha scelto di tornare in Italia perché è chiuso da una folta concorrenza all’Atletico Madrid, è fuori dal progetto tecnico di Simeone e ha le valigie pronte per raggiungere la Capitale. I giallorossi che hanno trovato l’accordo con i Colchoneros sulla base di un prestito con diritto di riscatto a otto milioni. Prima dell’ufficializzazione dell’acquisto, però, si aspetta che il Lipsia chiuda per Schick.