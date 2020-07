Juventus-Inter: duello per Chiesa. Ma il suo futuro dipende da Zaniolo

Duello di mercato in estate tra Inter e Juventus non solo per l’ex viola Nicolò Zaniolo, ma anche per Federico Chiesa. Ne è sicuro Tuttosport, secondo cui il numero 25 è sempre più destinato a lasciare la Fiorentina. Rocco Commisso – si legge – ha capito che trattenerlo rischia di essere controproducente. Non a caso, rispetto a un anno fa, da Firenze filtra maggiore disponibilità a ragionare sulla cessione del figlio d’arte e anche su eventuali contropartite. Una cosa è certa: Juventus e Inter non possono comprare tutti. Il futuro di Chiesa dipenderà molto anche da quello di Zaniolo.

CHIESA: LA PACE PER DEFINIRE IL FUTURO