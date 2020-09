Juventus e Milan, braccio di ferro per Chiesa. Ma alla fine potrebbe restare a Firenze

Punto della situazione relativa a Federico Chiesa sulle pagine sportive de La Nazione. Secondo il quotidiano le tre vie nel futuro del giocatore portano a Juventus (in vantaggio) e Milan rinvigorito dalla cessione di Paquetà. La terza? Permanenza in viola. I bianconeri stanno mettendo a punto la strategia per accontentare prima di tutto le richieste di Commisso che vorrebbe monetizzare in breve tempo per poi andare a prendere un sostituto, non necessariamente con le stesse caratteristiche di Chiesa.

Non convince la formula del prestito con obbligo di riscatto diviso in tre tranche di pagamento. Ecco perché la Juve, oltre che per esigenze di bilancio, vuole prima cedere (Douglas Costa e non solo) prima di formulare l’offerta. Il tempo però stringe: ecco perché alla fine il giocatore potrebbe anche restare a Firenze.