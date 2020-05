Juventus e Inter, non solo Tonali. Sfida per Chiesa e Castrovilli, ma va convinto l’ambizioso Commisso

Tuttosport in edicola oggi fa una panoramica delle operazioni future della Juventus. Per Sandro Tonali del Brescia il discorso è ben avviato e potrebbero essere inserite contropartite tecniche. Discorso diverso per Chiesa e Castrovilli della Fiorentina. Sui due talenti c’è anche l’Inter ma, come scrive il quotidiano, chi vorrà acquistarli dovrà accontentare il presidente viola Rocco Commisso che un anno fa ha dimostrato tutto la sua ambizione trattenendo il figlio d’arte.