Juventus, difficile strappare Chiesa alla Fiorentina. Paratici studia le soluzioni alternative

Tuttosport in edicola oggi fa il punto sul futuro della Juventus. Federico Chiesa è uno dei pupilli di Paratici, ha anche il pregio di essere italiano (fattore non secondario per la società). La scorsa estate però ha insegnato che non sarà facile strapparlo alla Fiorentina. Così i bianconeri stanno valutando le alternative, su tutti Torres del Valencia (LA SCHEDA) che fra un anno si svincolerà: per questo il costo del suo cartellino non sarà esageratamente alto.