Gazzetta: Juve, 7 milioni per il “sì” immediato di Vlahovic. La situazione

La Juve vuole subito Vlahovic, il rischio per i bianconeri è se i tempi si allungano: la concorrenza delle big europee può spingerlo altrove

Sette milioni netti a stagione più bonus, è questa la cifra da capogiro che la Juventus offrirebbe d'ingaggio a Dusan Vlahovic. Una somma molto simile a quella prospettata a Dybala, che permetterebbe al serbo di passare dagli 800 mila euro attuali ad essere uno dei giocatori più pagati della Serie A. Come scrive La Gazzetta dello Sport, con questa proposta i bianconeri contano di avere il sì immediato di Vlahovic e chiudere la pratica in fretta. Come? Con l'offerta che poggia su una parte cash di 35 milioni più Kulusevski. La Fiorentina smentisce ogni contatto ufficiale tra i club, ma il dialogo - scrive la Rosea - è partito nella maniera giusta a dispetto delle smentite di facciata. Anche perché Ristic ha respinto tutte le spasimanti: dall'Atletico al Tottenham fino addirittura al Manchester City, ma soprattutto l'agente ha dribblato la proposta di rinnovo quinquennale di Rocco Commisso.