Il mercato del Verona è pronto a prendere il via. La società gialloblu starebbe pensando a far ritornare in prestito Kumbulla mentre si starebbe lavorando per Vlahovic dalla Fiorentina. Come vi avevamo raccontato ieri le parti sono a lavoro per chiudere in tempi brevi. L’edizione odierna del quotidiano locale L’Arena conferma e dedica ampio spazio alle due trattative, definite i veri propri sogni del tecnico, Ivan Juric.

