Juric non molla, vuole Amrabat. Manca l’accordo sulla formula

Nei pensieri di Ivan Juric c'è sempre Amrabat: il tecnico del Torino vuole il centrocampista già allenato a Verona

Come riporta Tuttomercatoweb.com, è Sofyan Amrabat l'obiettivo del Torino per rinforzare il suo centrocampo. Il calciatore marocchino, attualmente impegnato in Coppa d'Africa, è espressa richiesta di Ivan Juric, tecnico che l'ha già allenato e valorizzato all'Hellas Verona. Con la Fiorentina proseguono da tempo i contatti ma al momento non c'è accordo sulla formula. Il Torino infatti lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto mentre la società viola vuole monetizzare visto l'importante investimento fatto due anni fa.