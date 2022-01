Julian Alvarez vuole la Serie A: l’agente lo propone al Napoli

Julian Alvarez, obiettivo della Fiorentina, sarebbe stato offerto al Napoli di Spalletti. Potrebbe essere lui l'erede di insigne

Da molti giorni si racconta dell'interesse della Fiorentina per Julian Alvarez, attaccante argentino del River Plate. Il club viola starebbe trattando da tempo il giocatore ma negli ultimi giorni si stava registrando una certa difficoltà nella trattativa. Inoltre, nelle settimane scorse l'agente dell'argentino si trovava in Italia per parlare con tutti i club interessati. Nelle ultime ore, come riportato da Nicolò Schira, Alvarez sarebbe stato offerto al Napoli di Spalletti. Gli azzurri sono alla ricerca di un degno sostituto di Insigne, nuovo giocatore del Toronto dalla prossima stagione. Ricordiamo che Julian Alvarez ha una clausola rescissoria di 25 milioni.