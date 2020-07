Juan Jesus, dopo l’interesse viola c’è il Parma: trattativa in corso con la Roma

Per la difesa uno dei nomi sondati dal Parma è quello di Juan Jesus (SCHEDA), già cercato dalla Fiorentina lo scorso gennaio. Ieri – si legge su gianlucadimarzio.com – ci sono stati i primi contatti tra le parti: il difensore brasiliano ha un contratto con la Roma in scadenza il 30 giugno 2021. Juan Jesus è reduce da una stagione sottotono con la maglia giallorossa, complici diversi infortuni che lo hanno costretto allo stop: appena quattro presenze e 194 minuti giocati nel corso del campionato. Parma può essere l’occasione giusta per il rilancio.