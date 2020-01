Juan Jesus ad un passo dalla Fiorentina: si chiude a 5 milioni?

È quasi fumata bianca tra Fiorentina e Roma per il trasferimento di Juan Jesus in Toscana. Lo riporta il CorrieredelloSport.it riferendo che il difensore brasiliano si ridurrà l’ingaggio pur di vestirsi di viola. Petrachi partiva da una richiesta di 7 milioni di euro, ma l’accordo dovrebbe chiudersi a 5 milioni con la formula del prestito con obbligo di riscatto. La Roma ha sistemato la difesa prendendo Ibanez dall’Atalanta e può dare il via libera alla cessione di Juan Jesus (LA SCHEDA DEL GIOCATORE).

– PEDULLA’ RAFFREDDA: “JUAN JESUS? NON MI RISULTA”