Alla Fiorentina piace Armando Izzo, a Izzo piace la Fiorentina. Come scrive La Nazione, il corteggiamento dei viola al difensore del Torino è ricambiato. Forte fisicamente, piede educato, sarebbe un centrale perfetto per la difesa a tre. La sua storia è dolorosa e commovente: originario di Scampia, perse il papà Vincenzo a soli 10 anni. Tra mille sacrifici, pochissimi soldi e il rischio di essere risucchiato dalla camorra, Armando sogna il calcio e riesce a sfondare grazie al Napoli: con Triestina, Avellino, Genoa e Torino si è consacrato, e nonostante un’ultima stagione complicata in granata le sue qualità non si discutono.

