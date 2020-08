Intoppo Fiorentina tra Rebic e il Milan. E il prezzo sale

Asse caldo di mercato tra la Fiorentina e il Milan. Non solo per quanto riguarda Federico Chiesa e Nikola Milenkovic, ma anche per Ante Rebic. Come scrive il Corriere dello Sport, il club rossonero ha approfittato della presenza a Milano in questi giorni di Fali Ramdani, agente del croato, per fare un nuovo punto della situazione. Il diavolo ha l’intenzione di acquistarlo a titolo definitivo dall’Eintracht Francoforte. I rossoneri vorrebbero sfruttare il cartellino di Andrè Silva per prendere Rebic a costi contenuti. La strategia del Milan sarebbe quella di valutare l’ex viola alla stessa cifra del portoghese, in modo da generare una sorta di scambio. L’intoppo, però, è la percentuale del 50% per la futura rivendita alla Fiorentina inserita nel contratto di Rebic. L’Eintracht vorrebbe alzare la valutazione di Ante per non perdere denaro, ma il Milan non è disposto a inserire budget extra nella trattativa. Dunque il nodo è la valutazione economica dei due giocatori e si sta provando a slegarlo anche grazie alla mediazione di Ramadani.