Inter, pronta la maxi offerta per Chiesa: 30 milioni più due giocatori

Non si placano le voci di mercato intorno a Federico Chiesa. Secondo Sport Mediaset, Conte sta facendo pressione sulla società per avere il gioiello della Fiorentina già a gennaio, per dare davvero la caccia allo scudetto. Ecco perché il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, sarebbe pronto a presentare una maxi offerta alla Fiorentina: 30 milioni (quelli che l’Inter conta di incassare dalla vendita di Gabigol), più i cartellini di Dalbert e Politano. INTANTO IL RIENTRO IN CAMPO DI CHIESA SLITTA ANCORA