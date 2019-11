Inter, Politano (o un ex viola) la chiave per arrivare a Florenzi

Le novità di mercato occupano il taglio alto della prima pagina odierna del Corriere di Roma: “Inter, Fiorentina e Samp: scatta l’asta per Florenzi“. Al calciatore giallorosso, e al suo futuro, viene dato ampio spazio anche nelle pagine interne: “Florenzi può scatenare un’asta. Inter, Fiorentina, Sampdoria e Lione molto interessate al capitano della Roma. Nerazzurri favoriti: Politano o D’Ambrosio in cambio per convincere i giallorossi”. L’ex Sassuolo e l’esterno giallorosso hanno in comune il procuratore: Alessandro Lucci, che in estate ha lavorato a stretto con il ds viola Pradè.

