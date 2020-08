Intanto Napoli e Milan provano, senza successo, a inserire contropartite per Chiesa

Federico Chiesa, si legge su Calciomercato.com, vorrebbe lasciare la Fiorentina in questa sessione di mercato, attratto dalle coppe europee nell’anno della rassegna continentale. Le richieste della Fiorentina sono note, si sono abbassate a 50 milioni cash, senza contropartite: anche perché quelle che sono state offerte da Milan e Napoli, ovvero Paquetà e Maksimovic, non convincono affatto, almeno non come pedine di scambio nell’affare. Quindi il cerchio si restringe: se escludiamo i club che non possono offrire 50 milioni e i club esteri, sgraditi a Federico ma che comunque monitorano la situazione (LEGGI), allora rimangono davvero poche destinazioni possibili… E sullo sfondo ci sono le trattative per il rinnovo.