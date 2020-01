VN – Fatta per Duncan, si chiude a 15 milioni. Limati gli ultimi dettagli

Duncan– Fiorentina, secondo quanto raccolto da Viola News c’è la volontà di chiudere l’affare. Le parti in questi minuti stanno lavorando per arrivare ad una conclusione, tutte e due vogliono fortemente portare a termine il trasferimento. Nell’incontro svoltosi al Melià di Milano sembrano essere stati limati gli ultimi dettagli, con la Fiorentina che ha abbassato le pretese del Sassuolo. Attesa una svolta a breve, si dovrebbe chiudere per una cifra intorno ai 15 milioni di euro.

